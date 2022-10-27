Захарова в ответ на бегство Собчак назвала ее лицемерной

Представитель МИД указала на то, что Собчак высмеивала людей с иностранным гражданством, а потом сама въехала в Литву по израильскому паспорту.

© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отъездом блогера Ксении Собчак за границу. Она заявила, что не ожидала такого лицемерия от человека, который заявлял себя как борца с лицемерием.

Уже подтвердилась информация, что блогер находится на территории Литвы. Она въехала в страну по израильскому паспорту, и Захарова подчеркивает, что израильское гражданство оказалось у человека, который «полгода высмеивал тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны?».

«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна», - с иронией пишет представитель МИД в своем Telegram-канале.

В публикации также указано, что теперь те, кто с помощью ресурсов Собчак продвигал заказные материалы, будут напуганы.

«Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и т. д. Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее "делишки"», - отметила Захарова.

Ранее стало известно, что коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех». Речь идет о сумме в 11 миллионов рублей.