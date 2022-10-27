Власти Литвы подтвердили въезд Ксении Собчак в страну

У журналистки имеется гражданство Израиля, которое позволяет оставаться и Литве в течение 90 дней.

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Российская журналистка Ксения Собчак действительно въехала на территорию Литвы. Это подтвердил глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис.

«Она находится в Литве и как гражданка Израиля с паспортом Израиля, ей не нужна виза, и она может ездить и быть здесь, если не ошибаюсь, 90 дней. Да, подтверждаем факт», - заявил представитель страны в эфире радио Žinių.

Также он сообщил, что у властей страны нет оснований полагать, что Собчак может представлять какую-либо угрозу.

«Если бы такие были, обязательно предпринимались бы определенные меры», - отметил Яунишкис.

Известно, что Собчак покинула Россию 25 октября. На следующий день в ее доме в Подмосковье прошли обыски. Также был арестован коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов.