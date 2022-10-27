Сечин назвал абсурдом идею «вырезать» Россию из мировой экономики

© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Идея «отрезать» Россию от мировой экономики абсурдна и иллюзорна, так как РФ имеет значительную долю в поставках базового сырья. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

«Идея "вырезать" Россию из мировой экономики - эта идея абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались. То, что звучит публично, что вклад России в мировой ВВП это всего лишь 2%, - это миф. Если считать по ППС, то это уже 4-5%. Если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран - до 70% ВВП США... Услуги - полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия. Доля России в поставках базового сырья - до 15%», - заявил Сечин.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Западу не следует изолироваться от России - лучше, в условиях сложной политической обстановки, наладить прямое общение. Об этом же заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.