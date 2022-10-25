Премьер Норвегии выступил против изоляции России

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Западу не следует изолироваться от России - лучше, в условиях сложной политической обстановки, наладить прямое общение.

«В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», - цитирует слова премьера телекомпания NRK.

Стере также добавил, что отсутствие диалога снижает вероятность достижения мирного урегулирования ситуации на Украине. Сложившуюся сегодня ситуацию премьера назвал самой сложной со времен Второй мировой войны.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что изоляция России от мира является худшим вариантом развития событий. Она указала, что благодаря диалогу удалось организовать и согласовать с РФ визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.