В МИД Франции высказались против изоляции России

Катрин Колонна отметила, что благодаря диалогу с РФ удалось организовать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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Изоляция России от мира является худшим вариантом развития событий. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, призвав налаживать диалог с Кремлем.

«Важно поддерживать диалог с президентом России. Изоляция стала бы худшим вариантом политики», - приводит слова дипломата канал BFM.

Колонна указала, что благодаря диалогу удалось организовать и согласовать с РФ визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Напомним, сегодня, 11 октября, президент РФ Владимир Путин встретится в Санкт-Петербурге с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. О темах, которые будут обсуждаться, не сообщается.