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На Украине разворачивают две установки ПВО NASAMS

Алиса Краузе
03:54 26.10.2022
Отправленные американцами установки ПВО NASAMS уже разворачивают на территории Украины.
На Украине разворачивают две установки ПВО NASAMS
© Фото: Jorgh wikipedia.org
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На Украине уже начали разворачивать две установки системы противовоздушной обороны NASAMS. Такие сведения сообщил генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хайес.

Как отметил в в интервью CNBC руководитель конгломерата, эти системы ПВО были доставлены правительству Соединенных Штатов всего пару недель назад. В настоящий момент американские власти утвердили отправку Киеву нескольких NASAMS.

Также ведутся регулярные переговоры относительно обеспечения ВСУ образцами систем ПВО Patriot. Тем не менее, пока решение послать их украинской стороне одобрения не получило.

Ранее Вашингтон сообщал, что планирует отправить два зенитно-ракетных комплекса норвежского производства NASAMS в течение осени. Для закупки систем ПВО для помощи Украине Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на 182 миллиона долларов.

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