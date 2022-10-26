Президент Германии пообещал Зеленскому поставку систем MARS и гаубиц Panzerhaubitze

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Прибывший 25 октября с необъявленным визитом на Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился со своим коллегой Владимиром Зеленским.

Немецкий президент пообещал передать Украине две реактивных системы залпового огня MARS и четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Об этом он заявил во время брифинга.

«Я сегодня пообещал господину президенту Зеленскому, что скоро будут переданы две системы MARS, а также четыре наших гаубицы Panzerhaubitze 2000. В ближайшие дни они будут переданы Украине», - приводит слова Штайнмайера РИА Новости.

Немногим ранее сообщалось, что в Германии считают отношения президентов Штайнмайера и Зеленского «ухабистыми». Один из немецких телеканалов отметил, что данная поездка в Киев - своего рода примирение двух президентов.