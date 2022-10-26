Бывший адвокат Собчак сообщил об угрозе объявления ее в федеральный розыск

Виталий Бородин заявил, что лицо, находящееся в статусе подозреваемого, скрывающееся на территории другой страны, могут объявить в розыск, и в таком случае становится необходимой профессиональная помощь.

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Бывший адвокат Ксении Собчак Виталий Бородин пояснил в беседе со «Звездой», что, вероятно, кто-то из привлекаемых по делу о вымогательстве, в связи с которым в загородном доме Собчак провели обыск, дал показания, после которых ее процессуальный статус мог измениться.

Юрист отметил, что, возможно, его в прошлом подзащитная имела определенную информацию, позволившую ей заранее озаботиться «отходными путями».

«Ксения Анатольевна покинула страну, и, насколько я знаю, она уезжала не из терминала, а она уезжала через Белоруссию. Если это так, я понимаю, что кто-то дал какую-то информацию, что в отношении нее планируется проведение ряда мероприятий, в том числе и ее задержание», - сказал адвокат.

По словам Бородина, лицо, находящееся в статусе подозреваемого, скрывающееся на территории другой страны, могут объявить в розыск, и в таком случае становится необходимой профессиональная помощь.

«Если у нее статус подозреваемой, ее могут объявить в федеральный розыск. Тут надо, чтобы адвокаты подключались к этому делу. Обыски прошли, Ксения Анатольевна свой комментарий не давала, ждем ее реакцию. Адвокаты в этом деле уже должны понимать, какой у нее статус и что ей пытаются вменить. Вопрос стоит деликатный», - подытожил юрист.

Ранее ТАСС сообщил, что полиция имела постановление о задержании Собчак. Источник агентства сообщил, что она выехала из Москвы ночью 25 октября, купив билеты в Дубай и Турцию через интернет.