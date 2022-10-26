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Ракета за спиной: корреспондент максимально близко подобралась к месту старта «Ярса»

Наталья Панталёва
17:08 26.10.2022
Пуск ракеты прошел в рамках тренировки по стратегическому сдерживанию под руководством президента РФ Владимира Путина.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Наталья Панталева побывала на космодроме Плесецк в Архангельской области, где была запущена баллистическая ракета «Ярс».

На кадрах видно, как смелая журналистка снимает репортаж, а прямо за ее спиной взмывает ракета. Летя вверх словно огненная стрела, ракета озаряет синее небо, оставляя за собой длинный белый след.

«Прямо сейчас с космодрома Плесецк стартует ракета комплекса "Ярс". Ее главная задача - поразить цели на полигоне Камчатки», - говорит в камеру Панталева.

Цель на полигоне Кура была действительно поражена. Пуск прошел в рамках тренировки по стратегическому сдерживанию под руководством Владимира Путина.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является дальнейшим развитием комплекса «Тополь-М».

Также Минобороны сегодня опубликовало видео пуска межконтинентальной ракеты «Синева» с атомной подлодки и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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