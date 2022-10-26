В стране и мире Ни одной целой рамы: как пострадало от теракта здание телекомпании в Мелитополе Тимур Шерзад Максим Низкодубов Взрывная волна добралась даже до верхних этажей здания. Не осталось ни одной целой оконной рамы. Кроме того, повреждены предметы интерьера, мебель и даже дверные проемы - кое-где на четвертом этаже даже выбило двери. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов работает в Мелитополе. Он увидел последствия украинского теракта. 25 октября начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух у здания медиахолдинга местной телерадиокомпании «За!ТВ». «На месте взрыва осталась полуметровая воронка. Само здание сейчас выглядит достаточно печально. Разрушены фасад и облицовка. В ближайшее время здесь будут проходить ремонтные работы и здание приведут в порядок», - прокомментировал корреспондент. Как отметил Низкодубов, мощность взрыва составила более 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. При этом взрывная волна добралась даже до верхних этажей здания. Не осталось ни одной целой оконной рамы. Кроме того, повреждены предметы интерьера, мебель и даже дверные проемы - кое-где на четвертом этаже даже выбило двери. Ранее «Звезда» показала, как боевики атаковали местную телерадиокомпанию в Мелитополе. Экспертное мнение и аналитика