Ни одной целой рамы: как пострадало от теракта здание телекомпании в Мелитополе
Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов работает в Мелитополе. Он увидел последствия украинского теракта. 25 октября начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух у здания медиахолдинга местной телерадиокомпании «За!ТВ».
«На месте взрыва осталась полуметровая воронка. Само здание сейчас выглядит достаточно печально. Разрушены фасад и облицовка. В ближайшее время здесь будут проходить ремонтные работы и здание приведут в порядок», - прокомментировал корреспондент.
Как отметил Низкодубов, мощность взрыва составила более 10 килограммов в тротиловом эквиваленте.
При этом взрывная волна добралась даже до верхних этажей здания. Не осталось ни одной целой оконной рамы. Кроме того, повреждены предметы интерьера, мебель и даже дверные проемы - кое-где на четвертом этаже даже выбило двери.
Ранее «Звезда» показала, как боевики атаковали местную телерадиокомпанию в Мелитополе.