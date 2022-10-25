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Подробности теракта в Мелитополе: как боевики атаковали местную телерадиокомпанию

Ирина Елагина
Руслан Сахно
22:03 25.10.2022
Мощный взрыв прогремел утром во вторник у здания редакции телерадиокомпании в Мелитополе: пострадали шесть человек, в том числе ребенок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Шесть человек пострадали, в том числе 12-летний ребенок, в результате теракта в Мелитополе. Уточненные данные сообщили в городской полиции. Ранее в списке раненых числились пятеро. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух у здания медиахолдинга «За!ТВ».

Ударной волной на нескольких этажах выбило окна и двери, искорежен фасад. Повреждения также получили несколько десятков квартир в соседних домах. Жильцам уже пообещали помощь с восстановлением, в кратчайшие сроки отремонтируют и здание телерадиокомпании. Несмотря на случившееся, ее сотрудники продолжают работать. Хроника событий из первых уст в материале Руслана Сахно.

Восемь сорок утра. Камеры наблюдения зафиксировали, как к зданию бизнес-центра подъезжают светлые «Жигули» и останавливаются под окнами офисов и студии медиахолдинга «За!Медиа». Водитель оставляет автомобиль и уходит в направлении гаражного кооператива. Через две минуты мимо «Жигулей» не торопясь проезжает иномарка и в этот момент происходит взрыв.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства была эквивалентна 4 кг тротила. Что значат эти цифры, мелитопольские журналисты почувствовали на себе. Взрыв был такой силы, что на первом этаже выбило почти все двери во внутренних коридорах, и даже стекла из входных дверей на тыльной стороне здания. А обломки «Жигулей» лежали не только в каждом помещении, но и перелетели через пятиэтажное здание. Технический директор телекомпании «За!ТВ» Вячеслав Фитисов в момент взрыва находился в коридоре – взрывной волной его сильно ударило о стену.

«Раздался огромный взрыв. Меня шарахнуло об стенку. А вот комната, где я был за три минуты до взрыва: все в стекле, окна выбиты», - рассказал технический директор телекомпании «За!ТВ» Владислав Фитисов.

Эпицентр взрыва пришелся на офис сайта «За!Медиа» и эфирную студию «За!Радио». По счастью сотрудники отделались только царапинами. Повезло и жителям соседних жилых домов.

Совершенно очевидно, что теракт был направлен именно против сотрудников медиахолдинга. Но радиостанция «За!Радио» уже через тридцать минут возобновила вещание и вышла в прямой эфир. Продолжила свою работу в прямом эфире и телекомпания «За!ТВ».

«Я очень горжусь всеми сотрудниками. Они настоящие герои. Это очень мужественные люди. Ни один из них не сказал, что все, я ухожу из медиахолдинга, я боюсь. Нет, все сказали, что продолжаем работать день и ночь, несмотря на то что произошло», - подчеркнул гендиректор холдинга «За!Медиа» Вадим Кучер.

К концу дня в офисах и на территории бизнес-центра уже навели порядок и приступили к ремонту повреждений. Глава региона Евгений Балицкий отдал распоряжение о проведении ремонта и в пострадавших от взрыва жилых домах.

«Последствия взрыва мы устраним в ближайшее время. Уже проводятся мероприятия по оценке ущерба и быстрому ремонту. Не останутся без внимания и люди из соседних домов, которые получили ущерб. Им также будет оказана материальная помощь», - сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Этот теракт стал самым крупным на территории Запорожской области. Но «За!Медиа» по-прежнему продолжает рассказывать правду о том, как и чем живет Запорожская область.

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