Администрация Мелитополя сообщила о мощном взрыве в городе

Других подробностей инцидента пока не приводится.

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В городе Мелитополе в Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом проинформировали в администрации города. Других подробностей инцидента пока не приводится.

«В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена», - говорится в сообщении администрации города в Telegram.

Ранее железнодорожные пути на перегоне между городами Новозыбков и Злынка на юго-западе Брянской области были повреждены взрывом. По данным брянского губернатора, обошлось без пострадавших.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России. По его словам, украинские неонацисты используют откровенно террористические методы.