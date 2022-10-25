Администрация Мелитополя сообщила о мощном взрыве в городе
Других подробностей инцидента пока не приводится.
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В городе Мелитополе в Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом проинформировали в администрации города. Других подробностей инцидента пока не приводится.
«В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена», - говорится в сообщении администрации города в Telegram.
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Напомним, президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России. По его словам, украинские неонацисты используют откровенно террористические методы.