Шойгу и Герасимов доложили Путину о готовности к тренировке по стратегическому сдерживанию
В ходе тренировки отрабатывается нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложили президенту РФ Владимиру Путину о проведении в России тренировки по стратегическому сдерживанию.
В ходе тренировки отрабатывается нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, заявил глава российского оборонного ведомства. В свою очередь, о порядке проведения тренировки доложил Герасимов.