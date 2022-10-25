Сенатор Чижов рассказал, как будут выстраиваться отношения РФ с новым премьером Британии
Выстраивать отношения с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком следует исходя из национальных интересов России. Об этом заявил «Звезде» сенатор РФ Владимир Чижов.
«Его назначение на этот пост - это результат внутренних процедур. Мы готовы и будем иметь отношения с любым человеком, который возглавит британское правительство», - отметил сенатор.
Чижов также сообщил, что отношения между двумя странам не должны «развиваться по наклонной плоскости вниз, как это было до сих пор».
Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Она занимала свою должность лишь 44 дня, и ее премьерство стало самым коротким в истории страны. После этого на должность премьера был избран бывший министр финансов Риши Сунак. Он стал первым этническим индийцем на посту премьера за всю историю Соединенного Королевства.