Сенатор Чижов рассказал, как будут выстраиваться отношения РФ с новым премьером Британии

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Выстраивать отношения с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком следует исходя из национальных интересов России. Об этом заявил «Звезде» сенатор РФ Владимир Чижов.

«Его назначение на этот пост - это результат внутренних процедур. Мы готовы и будем иметь отношения с любым человеком, который возглавит британское правительство», - отметил сенатор.

Чижов также сообщил, что отношения между двумя странам не должны «развиваться по наклонной плоскости вниз, как это было до сих пор».

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Она занимала свою должность лишь 44 дня, и ее премьерство стало самым коротким в истории страны. После этого на должность премьера был избран бывший министр финансов Риши Сунак. Он стал первым этническим индийцем на посту премьера за всю историю Соединенного Королевства.