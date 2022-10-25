В стране и мире Король Великобритании назначил Риши Сунака премьер-министром Егор Левин После встречи с королем новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит. © Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Король Англии Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Политик вступил в должность после аудиенции с правителем. Соперники Сунака ранее сняли свои кандидатуры, фактически оставив его единственным участником премьерской гонки. В понедельник, 24 сентября, политика избрали главой Консервативной партии. Об этом сообщает Sky News. «Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля (Карла III) в Букингемском дворце», - говорится в сообщении. После встречи с королем новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит. Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Она занимала свою должность лишь 44 дня, и ее премьерство стало самым коротким в истории страны. Экспертное мнение и аналитика