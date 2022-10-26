WP: Киев считает письмо конгрессменов к Байдену сигналом для Путина

Власти Украины опасаются, что Вашингтон втянет их во внутренние дела США.

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Официальный Киев считает, что письмо конгрессменов США президенту Байдену с призывом к дипломатии с Россией может быть сигналом Владимиру Путину. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на украинского чиновника.

«Это обнадеживающий сигнал для Путина», - сообщил изданию чиновник.

Другой источник сообщил, что власти Украины опасаются, что Вашингтон втянет их во внутренние дела США.

«Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо», - сообщает источник издания.

Ранее члены американского конгресса от Демократической партии США отозвали письмо к главе государства с призывом активно вести дипломатические переговоры с Россией для скорейшего завершения конфликта на Украине. Конгрессмены объяснили, что публикация послания создала обманчивое впечатление, что некоторые демократы не одобряют масштабную поддержку Киева.