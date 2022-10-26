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Мария Захарова прокомментировала отзыв письма конгрессменов о переговорах с Россией

Анастасия Бобылева
10:07 26.10.2022
Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отзывом письма, в котором Джо Байдена призывают начать переговоры с Россией по поводу конфликта на Украине.
Мария Захарова прокомментировала отзыв письма конгрессменов о переговорах с Россией
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала миражами демократии отзыв письма конгрессменов-демократов по поводу переговоров с Россией. Она сказала об этом в эфире радио Sputnik.

Письмо, направленное президенту США Джо Байдену, содержало призыв начать переговоры с Россией по поводу конфликта на Украине. Инициатор обращения Прамила Джайпал рассказала, что послание готовилось несколько месяцев и было оглашено в понедельник, однако создалось впечатление, что подписанты против помощи Украине. В итоге письмо было отозвано.

Представитель российского дипломатического ведомства с иронией прокомментировала ситуацию и сказала, что свобода слова и принципиальность позиции в данном случае - мираж.

Ранее Мария Захарова прокомментировала отставку бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она сказала, что такого премьера Британия еще не знала и что Трасс запомнится безграмотностью и смертью королевы сразу после аудиенции с ней.

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