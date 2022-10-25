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РФ расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд в страну

Игнат Далакян
19:33 25.10.2022
Согласно заявлению МИД РФ, речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму.
РФ расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд в страну
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российская Федерация в ответ на недружественные действия Брюсселя расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению МИД РФ, речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму, также ограничения распространены на отдельных депутатов ПАСЕ.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению МИД РФ, ограничительные меры были приняты в ответ на действия, нацеленные на сдерживание развития Российской Федерации, которые в свою очередь принял Евросоюз в ответ на абсолютно законное вхождение в состав России ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей.

Как передает внешнеполитическое ведомство России, крайне агрессивной линии придерживается и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), которая на своем заседании 13 октября одобрила очередную антироссийскую резолюцию, содержащую неприемлемые призывы к государствам СЕ, что лишь подтверждает правильность принятого РФ решения покинуть утративший объективность Совет Европы, сознательно не замечавший ужасов, которые творит киевский режим последние 8 лет на Донбассе, обстреливая мирное население.

«Считаем такие односторонние действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН. При этом в Евросоюзе много лет игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов», - говорится в заявлении.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации заявляло, что Украина уже приступила к реализации плана провокации с «грязной бомбой». Согласно заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев планирует выдать подрыв бомбы за нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса.

До этого в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Главам МИД и Министерства обороны Черногории запретили въезд в Россию. Согласно этому заявлению МИД РФ, также въезд на территорию РФ запрещен бывшему директору Агентства национальной безопасности Кентере.

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