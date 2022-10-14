Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в РФ

Также въезд в РФ запрещен бывшему директору Агентства национальной безопасности Кентере.

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Главам Министерства иностранных дел и Минобороны Черногории запретили въезд в Российскую Федерацию. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«14 октября в Посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию министру иностранных дел Черногории Р. Кривокапичу, министру обороны Р. Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности С. Кентере», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

Согласно заявлению МИД РФ, данная мера является ответом на принятое в сентябре Черногорией очередное враждебное решение объявить persona non grata дипломатов российского посольства в Подгорице.

Ранее Черногория приняла решение объявить шесть дипломатов России персонами нон грата. Позднее МИД РФ пообещал дать соответствующий ответ на высылку российских дипломатов из страны.