В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: Украина уже приступила к реализации плана провокации с «грязной бомбой»

Алексей Курильченко
18:44 24.10.2022
По данным России, Киев планирует выдать подрыв бомбы за нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса.
МИД РФ: Украина уже приступила к реализации плана провокации с «грязной бомбой»
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

По имеющимся у России данным, Украина уже приступила к реализации плана по совершению провокации с применением «грязной бомбы», подрыв которой планируется выдать за нештатное срабатывание российского ядерного заряда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По нашим данным, украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана. В частности, Восточному горно-обогатительному комбинату в г. Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу. Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для "грязной бомбы". По имеющимся у России сведениям, подрыв такого боеприпаса киевский режим планирует осуществить, замаскировав под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой МО Франции выразил обеспокоенность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой». С аналогичным заявлением Шойгу обратился к турецкому, британскому и американскому министрам обороны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:44 В стране и мире
МИД РФ: Украина уже приступила к реализации плана провокации с «грязной бомбой»
17:40 Спорт
Легкоатлетку из РФ Наталью Антюх лишили золота ОИ-2012 за нарушение антидопинговых правил
17:03 В стране и мире
Замминистра транспорта Суханов ушел в отставку
16:13 В стране и мире
В Британии назвали имя нового премьер-министра
14:12 Армия
Видео
МО РФ: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях ядерного заражения
Популярное
Видео
Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.