МИД РФ: Украина уже приступила к реализации плана провокации с «грязной бомбой»

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По имеющимся у России данным, Украина уже приступила к реализации плана по совершению провокации с применением «грязной бомбы», подрыв которой планируется выдать за нештатное срабатывание российского ядерного заряда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По нашим данным, украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана. В частности, Восточному горно-обогатительному комбинату в г. Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу. Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для "грязной бомбы". По имеющимся у России сведениям, подрыв такого боеприпаса киевский режим планирует осуществить, замаскировав под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой МО Франции выразил обеспокоенность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой». С аналогичным заявлением Шойгу обратился к турецкому, британскому и американскому министрам обороны.