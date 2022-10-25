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Мишустин: выделены средства на закупку обмундирования для участников спецоперации

Алексей Курильченко
17:27 25.10.2022
Российский премьер также призвал подключить предприятия легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах и субъекты РФ, для производства обмундирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для закупок необходимого обмундирования для участников специальной военной операции на Украине были выделены дополнительные средства. Об этом глава правительства заявил на заседании Координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей ВС РФ.

«Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования, контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», - заявил премьер.

Мишустин также призвал подключить предприятия легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах и субъекты РФ, для производства обмундирования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. В его состав входят вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ России Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков.

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