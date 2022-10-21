Путин подписал указ о создании координационного совета для потребностей спецоперации

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Документ опубликован 21 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что новая структура будет принимать меры по поставкам оборудования и техники для военных, задействованных в СВО.

Координационный совет возглавил Мишустин. Также в его состав входят вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ России Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков.

Также в составе координационного совета - глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Марат Хуснуллин, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, начальник ГУСП Александр Линец, руководитель ФНС Даниил Егоров.