Байден не смог правильно произнести имя нового премьера Британии

© Фото: Yuri Gripas, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Джозеф Байден во время поздравления Риши Сунака с назначением на должность премьер-министра Великобритании не смог правильно произнести его имя. Инцидент произошел в Вашингтоне, во время президентской речи в честь начала индийского праздника Дивали.

«Только сегодня мы получили новость о том, что Раши, Раши Санук теперь премьер-министр. Как сказал бы мой брат, кто бы мог подумать», - заявил Байден.

Также Байден назвали назначение Сунака поразительным и важным для Британии, так как впервые этот пост занял потомок индийских мигрантов.

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Она занимала свою должность лишь 44 дня, и ее премьерство стало самым коротким в истории страны. После этого на должность премьера был избран бывший министр финансов Риши Сунак. Политик вступил в должность после аудиенции с королем Карлом III.