Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок пострадали в результате взрыва в Мелитополе

© Фото: ТРК "Звезда"

Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок пострадали от взрыва машины у телекомпании в Мелитополе. Об этом сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.

«В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок. То есть, в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к данному преступлению», - сообщил Жидков в Telegram-канале МВД по Мелитополю.

Ранее мы рассказывали, что известно о взрыве у телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе. У здания взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, власти города уже назвали инцидент терактом. Взрыв произошел около 08:40.

До этого телеканал «Звезда» опубликовал кадры разрушений из офиса телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе, около которого произошел взрыв. Сильнее всего пострадал кабинет сотрудников редакции телекомпании.