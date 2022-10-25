Пять пострадавших и следы разрушений: что известно о взрыве у телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе

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У телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе прогремел взрыв. От припаркованной рядом машины практически ничего не осталось. Сильно пострадало и здание. Окна по фасаду на всех пяти этажах выбило взрывной волной.

Кабинеты телестудии разбиты, на втором этаже стальные двери вылетели из косяков вместе с дверными коробками. Можно представить себе, какой силы был взрыв.

Взрыв в Мелитополе произошел примерно в 08.40. Как раз в то время, когда сотрудники запорожской телекомпании «ЗаТВ» шли на работу. Хотя многие из них уже находились в редакции. Только благодаря случайности остался в живых и главный инженер компании Владимир Фитисов.

«Где-то без пятнадцати девять я вышел в туалет, взрыв. Меня отбросило, вернулся в кабинет, а кабинета больше нет», - объяснил Фитисов.

По предварительной информации, автомобиль «Жигули» подъехал к зданию рано утром. Его заметили как минимум несколько человек. Через несколько минут после остановки бомба была приведена в действие.

Власти города уже назвали это терактом. В руководстве компании не сомневаются, что сегодняшний подрыв - дело рук украинских диверсантов. Однако запугать журналистов не получилось, и новости Запорожья продолжают литься в эфир.

На данный момент спасатели уже заканчивают разбор мелких завалов. Кроме здания компании, разрушения получили и близстоящие дома. По предварительным данным, ранены пять человек.