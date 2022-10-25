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Выбило двери и окна: кадры разрушений после обстрела офиса телекомпании в Мелитополе

Алексей Курильченко
11:08 25.10.2022
Основной ущерб от взрыва пришелся на кабинет сотрудников редакции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры из офиса телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе, который накануне подвергся обстрелу. Сильнее всего пострадал кабинет сотрудников редакции.

В помещении выли выбиты все стекла из окон, повсюду лежат осколки и куски бетона. Силой взрыва также выбило несколько дверей.

Напомним, сообщения о взрыве в Мелитополе поступили утром 25 октября. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство, в результате происшествия повреждены фасад и окна здания. По предварительной информации, пострадали пять человек.

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