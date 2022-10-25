Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию активов РФ в пользу Украины

По словам главы ЕК, уже идет работа над конфискацией уже замороженных активов России в пользу Украины.

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Для конфискации замороженных в Европейском союзе активов Российской Федерации и их использования, в том числе на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет, предстоит много работы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Наша цель - не только заморозка, но и конфискация активов... Мы работаем над этим, создали рабочую группу. Также работают международные эксперты... В частности, они устанавливают, какие правовые основы нужны для того, чтобы конфисковать уже замороженные активы и использовать их для финансирования восстановления Украины. Так что такое желание есть, но это не просто с правовой точки зрения, предстоит много работы», - передает РИА Новости слова фон дер Ляйен.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что для оказания помощи Украине будет необходимо согласие европейцев. Вице-президент ЕК Вера Юрова считает, что необходимо оказывать поддержку, поскольку Европе поражение Киева обойдется дороже.

До этого немецкий канцлер Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о необходимости нового «плана Маршалла» для Украины. Также европейские политики принялись рассуждать, какой будет Украина будущего.