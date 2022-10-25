В ЕК заявили, что для оказания помощи Украине нужно согласие европейцев
В Еврокомиссии также подчеркнули, что оказывать поддержку нужно, так как проигрыш Киева обойдется Европе дороже.
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Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что Евросоюз должен продолжить помогать Украине, однако сначала нужно получить одобрение граждан.
«Это непросто, и нам нужно снова и снова просить у наших граждан благословения на это. Но если мы не поддержим Украину сейчас, в военном, но также и в финансовом плане, в будущем это будет стоить гораздо дороже», - цитирует ее РИА Новости.
Недавно в Германии попросили выделить на военную помощь Украине 2,2 миллиарда евро в 2023 году. Так страна сможет продемонстрировать, что берет на себя ответственность, которой от нее ожидают международные партнеры.