Канцлер ФРГ и глава ЕК заявили о необходимости нового «плана Маршалла» для Украины

Вместе с тем, политики стали рассуждать: какой будет Украина будущего.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с идеей о разработке «плана Маршалла» для Украины. Также они предложили создать платформу для координации направляемой украинским властям помощи для восстановления страны.

Сообщается, что 25 октября в Берлине состоится встреча, на которой планируется обсудить «с экспертами, как международное сообщество наилучшим образом может помочь и поддержать Украину в ее восстановлении». Об этом написали в совместной статье два европейских политика. Она опубликована газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Форма реконструкции определит, какой страной будет Украина в будущем. Правовое государство с сильными институтами? Гибкая и современная экономика? Яркая демократия, принадлежащая Европе? <...> здесь вопрос - не что иное, как создание нового "плана Маршалла" для 21 века. Задача поколений, которая должна начаться сейчас», - приводит мысли Шольца и Фон дер Ляйен пресса.

Несколькими днями ранее канцлер Германии Шольц заявил, что Германия больше не зависит от российского газа. Он сказал, что в настоящий момент ФРГ сумела на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%.

По мнению Шольца, это является «сильным сигналом европейской солидарности» и Германии, которая находилась в сильной зависимости от поставок природного газа из России.