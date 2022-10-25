В Кремле заявили о готовности разговаривать с США, Францией и римским папой по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что переговоры можно оценить положительно, если они действительно идут в русле усилий поиска развязок.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова разговаривать с США, Францией и папой римским, чтобы найти развязки по ситуации на Украине.

Он уточнил, что если переговоры идут действительно в русле усилий поиска развязок, то их можно оценить положительно. Но при этом кто-то из собеседников России, как отметил Песков, должен позвонить украинскому президенту и разобраться с законодательной базой этой страны, которая запрещает переговоры с РФ.

«Мы готовы обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров», - сказал Песков журналистам.

Также Песков заявил, что отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности.

А в Минобороны России показали кадры работы «Солнцепека» по украинским позициям в ходе спецоперации.