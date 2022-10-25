Огненный шторм: кадры работы «Солнцепека» по позициям ВСУ в спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск по позициям украинской армии во время специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Залп неуправляемыми 220-мм снарядами гарантировано уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, создавая благоприятные условия для работы штурмовых групп. Самоходная установка после нанесения удара быстро меняет позицию и перезаряжается от транспортно-заряжающей машины для выполнения новых боевых задач.

Ранее российское военное ведомство продемонстрировало кадры боевой работы мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) с применением артиллерии, огнеметных систем, танков и боевых машин пехоты. Отмечено, что удары по району сосредоточения украинских вооруженных сил наносили тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.