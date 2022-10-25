По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в Мелитополе

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что взрыв в Мелитополе произошел вблизи здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ». По его словам, сработало самодельное взрывное устройство, в результате происшествия повреждены фасад и окна здания.

«Возле здания нашей областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт. По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство», - отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Как отметил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, по предварительной информации, пострадали пять человек.

Кроме того, представитель властей региона добавил, что телекомпания продолжит свою работу.

Напомним, сообщения о взрыве в Мелитополе поступили утром, 25 октября.