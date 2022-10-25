В Латвии начали демонтаж памятника защитникам от войск вермахта

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В латвийском городе Лиепая приступили к демонтажу памятника защитникам города. Он был установлен в 1960 году в честь событий лета 1941 года, когда город защищали от войск вермахта.

Как сообщает RT, ссылаясь на местные СМИ, ночью вокруг монумента установили забор. Утром на место подогнали строительную технику.

Подобные прецеденты уже были в Латвии. Недавно в Риге снесли мемориал советским воинам-освободителям. Однако эксперт заявил, что памятник могут восстановить. Более того, Рига будет обязана восстановить его, если ООН признает мемориал памятником русской культуры.