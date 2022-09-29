Юрист назвал условие восстановления мемориала воинам-освободителям в Риге

Если ООН признает монумент памятником русской культуры, Рига обязана будет восстановить его, отмечает юрист.

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Организация Объединенных Наций (ООН) потребует от Латвии восстановить мемориал советским воинам-освободителям за свой счет. Об этом заявил известный юрист и правозащитник Станисловас Томас, который занимается вопросом восстановления разрушенных советских монументов.

По словам Томаса, запрет на уничтожение обелисков рассматривает Комитет по правам человека, власти Латвии успели уничтожить знаменитый мемориал из-за бюрократических проволочек. Однако, отмечает юрист, если ООН признает его памятником русской культуры, Рига обязана будет восстановить монумент.

Адвокат выразил уверенность, что дело будет иметь положительный исход. Напомним, законопроект о сносе мемориала в бывшей республике СССР был одобрен еще в конце мая. Работы стартовали 23 августа. К вечеру вторника все три скульптуры советских солдат были снесены.