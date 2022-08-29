ООН с опозданием запретила сносить памятник советским воинам в Риге

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После того, как в Риге был снесен памятник советским воинам-освободителям, комитет Организации объединенных наций по правам человека направил в Латвию запрет на демонтаж монумента. Согласно предписанию, снос запрещен до тех пор, пока эксперты не вынесут свое решение. Несмотря на решение Комитета, рабочие продолжают дробить поваленный обелиск.

«Предписание является обязательным для исполнения. К сожалению, в четверг памятник уже был снесен. Но, если обелиск упал, то запрещено его распиливать, вывозить. Он должен лежать там, как упал. Другие скульптуры Латвию обязали сохранить, то есть их нельзя уничтожать. Далее ООН будет расследовать. Если памятник нужен, то Латвии придется его восстановить», - цитирует «Комсомольская правда» слова юриста Станисловаса Томаса.

Напомним, 25 августа снос памятника был завершен. Последний элемент памятника, 79-метровый обелиск, демонтировали и повалили в пруд.