Произошел глобальный сбой в работе WhatsApp

О проблемах с доступом к мессенджеру сообщают пользователи из разных стран.

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В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Согласно информации с сайта, пользователи из разных стран начали жаловаться на неполадки с 10 утра по московскому времени. Поступило уже более 450 жалоб на работу мессенджера, и это число продолжает расти.

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на региональные образовательные министерства, сообщила, что Минпросвещения якобы запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательных процессах. Позже в ведомстве опровергли эту информацию - педагогам было лишь рекомендовано перейти на информационную систему «Моя школа».

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook, Instagram, признана экстремистской на территории РФ.