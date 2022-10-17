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«Ъ»: Минпросвещения рекомендовало учителям не использовать WhatsApp в школах

Виктория Ивашечкина
08:24 17.10.2022
В качестве замены ведомство предложило педагогам перейти на российский мессенджер.
«Ъ»: Минпросвещения рекомендовало учителям не использовать WhatsApp в школах
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Минпросвещения РФ рекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) в рамках образовательного процесса в школах. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Издание рассказало, что власти Хабаровского края и Курской области 26 августа получили от министерства письмо, в котором говорилось о запрете использовать ряд иностранных мессенджеров. Так, утверждается, что кроме WhatsApp, сотрудникам школ рекомендовали отказаться от Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации». В качестве замены предлагалось перейти на российский «VK Мессенджер».

По данным издания, ограничить использование иностранных мессенджеров посоветовали и родителям. При этом в Минпросвещения сообщили газете, что рекомендации касались только учителей во время их работы с госсистемой «Моя школа».

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ. В законе прописаны полномочия министерства просвещения России на государственные заказы по разработке учебных материалов.

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook, Instagram, признана экстремистской на территории РФ.

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