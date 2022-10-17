В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минпросвещения заявили, что не запрещали учителям пользоваться WhatsApp

Виктория Ивашечкина
12:07 17.10.2022
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведомство запретило педагогам использовать ряд иностранных мессенджеров в образовательных процессах.
В Минпросвещения заявили, что не запрещали учителям пользоваться WhatsApp
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Минпросвещения России не запрещало учителям использовать иностранные мессенджеры, в том числе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). Как объяснили в ведомстве, педагогам было лишь рекомендовало перейти на информационную систему «Моя школа».

«Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители», - цитирует РИА Новости слова представителей министерства.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на региональные образовательные министерства, сообщила, что Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательных процессах.

В качестве замены якобы предлагалось перейти на российский «VK Мессенджер». Утверждалось, что кроме WhatsApp сотрудникам школ рекомендовали отказаться от Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации».

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook, Instagram, признана экстремистской на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:45 Армия
Видео
Минобороны России: уничтожено хранилище топлива для ВСУ в районе Николаева
11:36 В стране и мире
Суд в Москве арестовал троих россиян, обвиняемых во взрыве на Крымском мосту
11:27 В стране и мире
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
11:11 В стране и мире
Видео
Иностранные журналисты опубликовали кадры утренних взрывов в Киеве
10:04 В стране и мире
Страны НАТО начинают учения по ядерному сдерживанию
Популярное
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.