В Минпросвещения заявили, что не запрещали учителям пользоваться WhatsApp

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведомство запретило педагогам использовать ряд иностранных мессенджеров в образовательных процессах.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Минпросвещения России не запрещало учителям использовать иностранные мессенджеры, в том числе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). Как объяснили в ведомстве, педагогам было лишь рекомендовало перейти на информационную систему «Моя школа».

«Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители», - цитирует РИА Новости слова представителей министерства.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на региональные образовательные министерства, сообщила, что Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательных процессах.

В качестве замены якобы предлагалось перейти на российский «VK Мессенджер». Утверждалось, что кроме WhatsApp сотрудникам школ рекомендовали отказаться от Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации».

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook, Instagram, признана экстремистской на территории РФ.