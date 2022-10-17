В Минпросвещения заявили, что не запрещали учителям пользоваться WhatsApp
Минпросвещения России не запрещало учителям использовать иностранные мессенджеры, в том числе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). Как объяснили в ведомстве, педагогам было лишь рекомендовало перейти на информационную систему «Моя школа».
«Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители», - цитирует РИА Новости слова представителей министерства.
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на региональные образовательные министерства, сообщила, что Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательных процессах.
В качестве замены якобы предлагалось перейти на российский «VK Мессенджер». Утверждалось, что кроме WhatsApp сотрудникам школ рекомендовали отказаться от Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации».
* Meta Platfoms - организация владеет Facebook, Instagram, признана экстремистской на территории РФ.