Глава Минфина Турции заявил, что Анкара попросила «Газпром» об отсрочке части платежей за газ

Вместе с тем Анкара «активно настаивает» на предоставлении скидки на газ, который покупает у России, сообщил глава турецкого Минфина.

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Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что власти добиваются от России отсрочки платежей за газ. Он же добавил, что Турция «активно настаивает» на предоставлении скидки на газ, который покупает у России.

«Турция также просит российский "Газпром" о возможности отсрочки платежа», - указал Небати в интервью газете Financial Times.

Напомним, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что через турецкий хаб может быть возможно перенаправить объемы газа, которые были утрачены при диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток -2». Кроме того, в Европейской комиссии в связи с новым пакетом мер по борьбе с кризисом в сфере энергетики предложили странам - участницам ЕС делиться друг с другом голубым топливом в случае критической ситуации.