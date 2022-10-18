Странам ЕС предложили делиться друг с другом газом в критических ситуациях

Для этого предлагается ввести специальные правила для обменов - договор о подобной солидарности подписан лишь шестью странами Евросоюза.

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В Европейской комиссии в связи с новым пакетом мер по борьбе с кризисом в сфере энергетики предложили странам - участницам ЕС делиться друг с другом голубым топливом в случае критической ситуации.

Для этого предлагается ввести специальные правила для обменов - договор о подобной солидарности подписан лишь шестью странами ЕС.

«Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», - сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Также в ЕК предложили ввести новую систему мониторинга за запасами ресурсов, чтобы операторы не уводили излишки топлива в резерв, а были вынуждены им делиться.

Ранее эксперт объяснил, каким образом Пекин использует сжиженный природный газ для того, чтобы оказывать экономическое давление на страны Европы.