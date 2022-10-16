Миллер допустил перенаправление утраченного на «Северных потоках» газа через Турцию

У «Газпрома» есть опыт подготовки к реализации проекта «Южный поток», который позже стал «Турецким потоком».

© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress

Через турецкий хаб может быть возможно перенаправить объемы газа, которые бил утрачены при диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток -2». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на "Северных потоках", поэтому это могут быть значительные объемы», - заявил Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Он также напомнил, что у «Газпрома» есть опыт подготовки к реализации проекта «Южный поток», который позже стал «Турецким потоком».

Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак. сообщил, что организовавшие теракты на ветках газопровода «Северный поток» обнулили энергетическую безопасность Европы и ввергли ее в бедность.