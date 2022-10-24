«Все загудело, задрожало, и резкий хлопок»: очевидица о крушении Су-30СМ в Иркутске

По словам Ирины Михалевой, крушение произошло буквально в секунду, на месте возник сильный пожар.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница Иркутска Ирина Михалева рассказала об увиденном в момент падения самолета Су-30СМ. По ее словам, после крушения воздушного судна образовался сильный пожар.

«Это вообще быстро, секунда. Все загудело, задрожало, и резкий хлопок. Как взрыв. Конечно, все сразу сбежались. А что там тушить? Там сразу такое пламя», - описала женщина в беседе со «Звездой».

Кроме того, съемочной группе телеканала удалось пообщаться с еще одним очевидцем крушения Су-30СМ. Александр Секлетин рассказал, что от образовавшегося огня у него «прогорела спина».

Напомним, 23 октября во время приемо-сдаточного полета самолет Су-30СМ потерпел крушение в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. В результате падения погибли два пилота. Отмечено, что боекомплекта на борту не было, самолет упал на жилой дом.