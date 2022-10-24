«У меня спина даже прогорела»: житель Иркутска о моменте крушения Су-30СМ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Очевидец падения самолета Су-30СМ в Иркутске Александр Секлетин в беседе со «Звездой» рассказал, что видел в момент трагедии. По его словам, во время крушения воздушного судна образовалась яркая вспышка.

«Когда все вспыхнуло, здесь вообще жар был. У меня спина даже прогорела», - вспоминает мужчина.

Кроме того, Александр упомянул, что не боялся за свои постройки. Также съемочная группа запечатлела близлежащий дом, который сгорел от возникшего пожара.

Напомним, 23 октября во время приемо-сдаточного полета самолет Су-30СМ потерпел крушение в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. В результате авиакатастрофы погибли два пилота. Отмечено, что боекомплекта на борту не было, самолет упал на жилой дом.