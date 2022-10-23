Куски металла и обгоревшие провода: как выглядят обломки Су-30 в Иркутске

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Обломки разбившегося в Иркутске самолета Су-30 показали на видео. На опубликованных кадрах видны обгоревшие фрагменты фюзеляжа и провода. На месте работают пожарные. После обломки изучат прибывшие на место эксперты-криминалисты. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о падении Су-30 на жилой дом. Сообщается, что борт выполнял испытательный полет без боекомплекта. Позже в МЧС РФ сообщили о гибели двух пилотов. Среди гражданского населения никто не пострадал.

По факту произошедшего в Иркутске была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством главы региона Игоря Кобзева.