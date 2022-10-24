Зеленский назвал будущую зиму самой сложной в истории Украины

Президент Украины предупредил население о том, что страну ожидает самая сложная зима во всей ее истории.

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Приближающаяся зима станет самой сложной для Украины за все годы существования страны. Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сейчас для государства настали времена, когда расслабляться просто нельзя. И осенью, и зимой, и весной Украине необходимо проделывать немалую работу, чтобы достичь результатов, будто бы способных приблизить победу в конфликте с РФ.

«Это сложный путь», - заметил украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее власти предупредили жителей Киева о том, что в зимний период в городе будут происходить веерные отключения отопления на несколько дней или недель. Трудный период ожидает и европейское население. По оценке «Газпрома», целые города Европы могут на несколько особенно холодных дней остаться без необходимого тепла и попросту замерзать.