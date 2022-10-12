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Миллер не исключил, что целые европейские города будут замерзать этой зимой

Марина Крижановская
14:45 12.10.2022
Также он оценил идею создать картель потребителей газа, сказав, что российские поставщики «будут играть по правилам, которые придумали мы».
Миллер не исключил, что целые европейские города будут замерзать этой зимой
© Фото: Manfred Bail, imagebroker, Globallookpress
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Не исключена вероятность замерзания целых городов на европейском континенте этой зимой. С таким заявлением выступил заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Эта проблема может прийтись на пик зимних холодов.

«Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли», - сказал он.

В дополнение Миллер напомнил слова известной русской песни «потолок ледяной, дверь скрипучая» в контексте обсуждаемого в Евросоюзе установления предела цен на газ.

Он также отметил, что никто не может предоставить гарантии европейским странам, что те переживут эту зиму с текущим объемом запасов газа в подземных хранилищах. Также он оценил идею создать картель потребителей газа.

«Мы играем только по правилам, которые придумали мы», - приводит РИА Новости слова представителя «Газпрома».

С данными заявлениями он выступил в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Также и президент России прокомментировал текущую ситуацию на энергетических рынках.

Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен. Глава государства подчеркнул, что «Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие».

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