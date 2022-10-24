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В Ростовской области усилены меры по обеспечению безопасности и порядка

Игнат Далакян
20:11 24.10.2022
В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка.
В Ростовской области усилены меры по обеспечению безопасности и порядка
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Дополнительные наряды и посты правоохранительных органов выставлены в Ростовской области, увеличено число задействованных сотрудников для усиления безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Участники заслушали доклады руководителей региональных управлений правоохранительных структур об уже принятых мерах по усилению охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также по охране важных государственных и специальных объектов, объектов жизнеобеспечения. В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка», - передает ТАСС сообщение по итогам заседания регионального оперштаба.

Ранее мы рассказывали, как средний уровень реагирования отразился на жителях Ростовской области. Съемочная группа телеканала «Звезда» пообщалась с местными людьми, убедившись, что никаких мер, влияющих на передвижение, нет. Никаких дополнительных мер жители не чувствуют.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил разницу уровней реагирования в новом указе о военном положении в регионах. Согласно указу главы российского государства, максимальный уровень реагирования предусмотрен на территории народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе. Режим повышенной готовности отныне будет действовать на территории остальных регионов Центрального и Южного федеральных округов.

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