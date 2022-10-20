Меры защиты: как средний уровень реагирования отразился на жителях Ростовской области

Съемочная группа «Звезды» пообщалась с людьми, убедившись, что никаких мер, влияющих на передвижение нет. Никаких дополнительных мер жители не чувствуют.

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Корреспондент «Звезды» Виталий Никулин находится в Ростове-на-Дону. Он проверил, как введенные в соответствии со вчерашним Указом президента меры безопасности отразились на жизни жителей и гостей региона.

«Мы сейчас у главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Побывали здесь, убедились, что есть некоторые изменения в работе. Провожающих не пускают на перрон, вернее, пускают только по паспортам и специальным талонам. В остальном же работает все в обычном режиме. Рамки, металлодетекторы, полиция патрулирует территорию в обычном режиме. Никаких очередей и столпотворений на входе в вокзал нет», - прокомментировал корреспондент.

Также съемочная группа «Звезды» пообщалась с людьми, убедившись, что никаких мер, влияющих на передвижение нет. Никаких дополнительных мер жители не чувствуют.

На федеральных дорогах, включая трассу М4, на данный момент дополнительных ограничений нет. Как заявил губернатор Ростовской области, запрет на передвижение для граждан не вводится.

А вот что касается служб и ведомств, то они приведены в ту степень готовности, какой от них и требует средний уровень реагирования.