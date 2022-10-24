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«Поворотная точка»: эксперт о будущем Британии после избрания Сунака премьером

Алексей Курильченко
17:42 24.10.2022
Руководящую должность в Соединенном Королевстве займет выходец из бывшей британской колонии, что приведет к значительным изменениям как в политической жизни страны, так и в общественном сознании.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Martyn Wheatley, Parsons Media, Globallookpress
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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал «Звезде», как изменится политика Великобритании после избрания на пост премьер-министра экс-главы Минфина Риши Сунака. По мнению эксперта, избрание этнического индийца, представителя меньшинства, приведет к фундаментальным изменениям в Соединенном Королевстве.

«Для Британии это поворотная точка, и она ускорит процесс не столько интеграции элит, сколько замены элит выходцами из бывших британских колоний. Что отражает фундаментальные изменения, которые происходят в британском обществе, где все более серьезные позиции занимают мигранты, выходцы из колоний и не только. Эти изменения только начинаются, но они полностью перекроят политическую систему, быт Британии», - рассказал политолог.

По мнению эксперта, происходящие сейчас в Соединенном Королевстве процессы напоминают период упадка Римской империи, когда к власти стали приходить представители германских и других племен. К тому же, полагает Шаповалов, именно из-за национальности Сунак проиграл Лиз Трасс 1,5 месяца назад.

«Есть аналогия с Бараком Обамой, она явно прослеживается, мы видим, как в США пришел к власти представитель меньшинства, те же самые процессы происходят в другой англосаксонской стране с интервалом в несколько лет», - рассказал Шаповалов.

Эксперт также отметил, что первой задачей Сунака на посту премьера станет исправление ошибок в финансовой политике, которые допустила Трасс. Это позволит не только успокоить британское общество, но и вернуть доверие к Консервативной партии.

Риши Сунак стал единственным кандидатом на пост британского премьера - лидер палаты общин Пенни Мордонт снялась с гонки. Сунак станет первым этническим индийцем на посту премьера за всю историю Соединенного Королевства.

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