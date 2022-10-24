В стране и мире Собянин в Координационном совете будет заниматься выработкой мер безопасности в регионах Тимур Шерзад Как уточнил возглавляющий Координационный совет Михаил Мишустин, координация мер безопасности в регионах со стороны Собянина поможет синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: City News Moskva, Globallookpress Читайте нас на: Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин в Координационном совете будет заниматься выработкой мер безопасности в регионах. «По поручению президента меры безопасности в субъектах РФ скоординирует Сергей Семенович Собянин. В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах», - заметил Мишустин в ходе заседания Координационного совета. Также возглавляющий Координационный совет Мишустин рассказал, чем будет заниматься этот новый государственный орган, созданный для обеспечения потребностей ВС РФ. А в Минобороны России тем временем сообщили, что работы по созданию «грязной бомбы» Украиной находятся на завершающей стадии. Экспертное мнение и аналитика